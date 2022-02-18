Происшествие произошло во время очистки водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока по адресу 13-я Парковая улица, дом 11 в районе Восточное Измайлово.

Происшествие произошло во время очистки водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока по адресу 13-я Парковая улица, дом 11 в районе Восточное Измайлово.Работы проходили при выполнении необходимых охранных мероприятий: участок огородили двумя линиями ограждений, на земле организовали дежурство, пресс-служба префектуры Восточного административного округа Москвы."Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. От полученных в результате падения счищаемой с желобов наледи травм женщина скончалась", – рассказали в пресс-службе.Происшествие произошло в пятницу, 18 февраля. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).