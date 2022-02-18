В северной столице произошел инцидент. Обрушился фасад исторического здания.

В северной столице произошел инцидент. Обрушился фасад исторического здания.В центре северной столицы России обрушился фасад старинного здания. Инцидент произошел на территории завода "Красный треугольник".В результате случившегося пострадал один человек. Уточняется, что это проходившая мимо девушка. Россиянку госпитализировали с различными травмами, передает . По некоторым данным, от гибели женщину спасло дерево, которое смягчило удар кирпичной кладки.