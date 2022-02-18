В УЖКХ горадминистрации не реагировали на многочисленные жалобы от горожан.

Во Владимире прокурор через суд заставил мэрию Владимира смонтировать освещение на улице Рабочий спуск под путепроводом железной дороги. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.«В ходе проверки на проезжей части выявлены ямы, отсутствовало ограждение и уличное освещение. В УЖКХ горадминистрации поступали многочисленные жалобы от горожан. В ответах чиновники обещали выполнить работы весной-летом 2020-2021 года, но в указанные сроки участок дорожного полотна так и не привели в порядок», - пояснили в надзорном ведомстве.Меры к устранению нарушений приняты лишь после вмешательства прокуратуры. Дорогу залатали, но свет так и не появился. Суд обязал власти провести освещение.Решение пока не вступило в законную силу.