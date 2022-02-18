Все деньги он проиграл на тотализаторах.

Во Владимирской области в суд передано дело о серии мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.В совершении 35 преступлений обвиняется 35-летний владимирец. С 2014 по 2021 годы мужчина вешал лапшу на уши своих доверчивых друзей о высоких доходах в сфере финансовых операций. Злоумышленник обещал знакомым лихие проценты, если они решат вложиться в его «дело».На самом деле коммерческая и профессиональная деятельность не обеспечивала получение дивидендов, необходимых для выполнения взятых обязательств. По факту он проигрывал все на тотализаторах. За семь лет азартный владимирец кинул своих товарищей на 61 млн рублей. В качестве частичного возмещения ущерба он перевёл двум «инвесторам» 10 тысяч рублей.Осознав, что барышей им не видать, «вкладчики» пошли в полицию, где им отказали в возбуждении уголовных дел.«По результатам рассмотрения заявлений сотрудниками МВД отношения между фигурантом и его клиентами определены как гражданско-правовые, в связи с чем в возбуждении уголовных дел отказано», - пишет пресс-служба надзорного ведомства.Однако прокуратура настояла на обратном.Во время допросов подозреваемый сознался в совершении преступлений, раскаялся в содеянном и пообещал вернуть проигранные деньги. Правда, пока непонятно как?Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владимира для рассмотрения.