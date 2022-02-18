Ранее суд признал незаконным решение жилищной комиссии, которая решила, что пенсионерка не нуждается в благоустроенном жилье.

Председатель СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны. В Селивановском районе 99-летней участнице ВОвРанее суд признал незаконным решение жилищной комиссии, которая уверена, что пенсионерка не нуждается в благоустроенном жилье.Женщина-инвалид живёт в доме 1940 года постройки, который ей не принадлежит. В помещении нет канализации, а ванная и туалет требуют ремонта. Её доводы о необходимости поставить её на учёт для улучшения условий не убедили чиновников.Новость подхватили не только региональные, но и СМИ. Реакция не заставила себя ждать.«СУ СК по Владимирской области проводится проверка инцидента. Руководителю ведомства в 33-ем регионе А. А. Кулакову поручено возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Расследование будет поставлено на контроль в центральном аппарате», - подчеркнули в пресс-службе Следкома.Как пояснили редакции «33Live.Ru» в региональном Следственном комитете, сейчас по делу проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление подробностей произошедшей истории.