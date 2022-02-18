Злоумышленники незаконно зарегистрировали в своих квартирах, расположенных в 1, 11 и 18 микрорайонах, иностранных граждан, не предоставив им фактического места для проживания...

«Участковыми уполномоченными полиции территориальных отделов полиции совместно с сотрудниками ОпВМ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое зеленоградцев, подозреваемых в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.Установлено, что злоумышленники незаконно зарегистрировали в своих квартирах, расположенных в 1, 11 и 18 микрорайонах, иностранных граждан, не предоставив им фактического места для проживания.Сотрудниками полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки, Силино и Старое Крюково, Крюково г. Москвы подозреваемые задержаны. Ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 34 лет, двое из которых ранее судимы.Дознанием территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31