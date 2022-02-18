Сотрудник организации, находясь на рабочем месте, похитил товары, которые предназначались для доставки клиентам...
Участковый уполномоченный ОМВД России по району Марьино г. Москвы задержал 23-летнего подозреваемого в краже товара из интернет-магазина.
Полицейскими установлено, что сотрудник организации, находясь на рабочем месте, похитил товары, которые находились на складе организации и предназначались для доставки клиентам. После этого злоумышленник не вышел на работу. Сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей.
В результате проверочных мероприятий участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого. Часть похищенного имущества задержанный сбыл, другая часть возвращена интернет-магазину.
Дознанием ОМВД России по району Марьино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния – лишение свободы сроком до 2 лет.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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