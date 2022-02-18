Сотрудник организации, находясь на рабочем месте, похитил товары, которые предназначались для доставки клиентам...

Участковый уполномоченный ОМВД России по району Марьино г. Москвы задержал 23-летнего подозреваемого в краже товара из интернет-магазина.Полицейскими установлено, что сотрудник организации, находясь на рабочем месте, похитил товары, которые находились на складе организации и предназначались для доставки клиентам. После этого злоумышленник не вышел на работу. Сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого. Часть похищенного имущества задержанный сбыл, другая часть возвращена интернет-магазину.Дознанием ОМВД России по району Марьино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния – лишение свободы сроком до 2 лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18