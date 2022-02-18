Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по статье о халатности местных властей и нарушении прав ветерана ВОв.

Во Владимирской области разгорается скандал с выделением участнице Великой Отечественной войны денег на покупку квартиры. Первоначально власти Селивановского района отказали поставить 99-летнего ветерана в очередь на улучшение жилищных условий. Бабушка пошла в суд и доказала, что имеет право на благоустроенную недвижимость. История вышла на федеральный уровень. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по статье о халатности.Живет без ванной и туалетаЕкатерина Ивановна родилась 4 декабря 1922 года. Воевала в войсках связи с мая 1942 по ноябрь 1945 года. Участвовала в освобождении Двинска. Награждена медалью «За боевые заслуги».Женщина имеет инвалидность и проживает в доме 1940 года постройки, который ей не принадлежит. В помещении нет канализации, а ванная и туалет требуют ремонта. В силу возраста женщине тяжело жить в условиях, когда отсутствуют элементарные бытовые удобства.Подав документы с просьбой поставить её на учёт для улучшения условий, она получила от ворот поворот. Отправившись в суд, жительница Новлянского сельского поселения доказала свою правоту.«Представитель администрации во время процесса заявил, что не имеет возражений по делу, оставляя решение вопроса на усмотрение судьи», - пояснили в пресс-службе Владимирского областного суда.В результате решение жилищной комиссии признано незаконным.Дело о халатностиШтатный пресс-релиз облсуда заинтересовал не только региональные, но и СМИ. Реакция не заставила себя ждать. Председатель СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны.«СУ СК по Владимирской области проводится проверка инцидента. Руководителю ведомства в 33-ем регионе А. А. Кулакову поручено возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Расследование будет поставлено на контроль в центральном аппарате», - подчеркнули в пресс-службе Следкома.Как пояснили редакции «33Live.Ru» в региональном Следственном комитете, сейчас по делу проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление подробностей странной истории.Спланированная акцияСтранной она стала после комментария, который дал глава администрации Селивановского района Сергей Лебедев коллегам из . Он пояснил, что отказ был согласован с родственниками участницы войны.«Однако, говорит Лебедев, в законе об улучшении жилищных условий ветеранов войны четко говорится о непригодном для проживания жилье — а дом, где живет участница ВОВ в Новлянке, к такой категории отнести нельзя. Но поселковые чиновники хотели помочь бабуле улучшить условия проживания. И чтобы семья получила деньги, была взаимная договоренность о следующих действиях: подача заявления в жилкомиссию на улучшение условий, отказ, подача иска в суд, удовлетворение иска — и законное решение вопроса с выделением средств на ремонт. То есть все было сделано по взаимной договоренности с семьей ветерана для того, чтобы не нарушить закон», - приводят слова главы владимирские журналисты.В течение дня 18 февраля редакция «33Live.Ru» через депутатов райсовета и личную приёмную пыталась связаться с Сергеем Владимировичем, чтобы получить комментарий. Как выяснилось, местные депутаты не знают номер Лебедева. В приёмной ответили, что через 1-2 часа на сайте администрации появится официальная позиция властей. Прошло четыре, но ничего кроме прогнозов погоды на портале нет.Позиция чиновниковРедакции удалось раздобыть комментарий, который оставила пресс-служба Лебедева в соцсетях под одним из постов.«Жилищная комиссия администрации МО СП Новлянское 15 февраля поставила Екатерину Ивановну, являющуюся ветераном Великой Отечественной войны, на учёт в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Администрация Селивановского района 18 февраля внесла её в список граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ», на получение социальной выплаты для приобретения жилья», - пишут чиновники.Сейчас все необходимые документы направлены в департамент архитектуры и строительства Владимирской области, через который в ближайшее время будут выделены средства на приобретение жилого помещения.