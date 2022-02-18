Суздаль признан самым дорогим городом, в котором россияне могут отметят Масленицу. Рейтинг...

Суздаль признан самым дорогим городом, в котором россияне могут отметят Масленицу.Рейтинг составил популярный сервис бронирования жилья, опираясь на количество и стоимость забронированных номеров в отелях, домов и квартир на масленичную неделю - с 28 февраля по 6 марта. Суздаль оказался в десятке самых популярных городов для путешествий в этот период вместе с Ялтой, Сочи, Санкт-Петербургом и Казанью. Кстати, дешевле всего отдохнуть на Масленицу в Пятигорске.