Мэр столицы Сергей Собянин посетил Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Учреждение занимается поиском, содействием в разработке и внедрением передовых технологий в московское здравоохранение.

Мэр столицы Сергей Собянин посетил Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Учреждение занимается поиском, содействием в разработке и внедрением передовых технологий в московское здравоохранение.Расположенный на проспекте Вернадского центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, пандемия показала, что нужны новые технологии и организационные подходы в медицине."Мы уже не можем десятилетиями ждать выпуска какой-то новой технологии или препарата. Пандемия помимо отрицательных показала и позитивные тренды, когда можно в считаные месяцы принимать решения и внедрять новые препараты", – сказал градоначальник.Собянин отметил, что центр проводит клинические испытания, содействует инновационным компаниям, внедряет новые технологии в клиниках города и поддерживает молодых специалистов лучших университетов. Мэр выразил уверенность, что это поможет сделать рывок в развитии новых технологий в Москве.В 2021 году центр открыл собственный технопарк. Резидентами могут стать компании, разрабатывающие перспективные для московского здравоохранения технологии.В числе резидентов технопарка – 19 инновационных компаний. Они разрабатывают технологии в сфере генетики, искусственного интеллекта и лечения онкологических заболеваний.Ранее Сергей Собянин две поликлиники после реконструкции. Они расположены в районах Гольяново и Орехово-Борисово. Работы выполнены в рамках масштабной программы комплексной модернизации поликлиник, в которую включено около 200 зданий.