Пластический хирург Владимир Плахотин проанализировал внешность Веры Алентовой после неудачной операции.

Пластический хирург Владимир Плахотин проанализировал внешность Веры Алентовой после неудачной операции.Несколько лет назад Вера Алентова сделала пластическую операцию. По Сети ходили слухи на этот счет, так как комментариев актриса не давала, и поклонникам приходилось догадываться, ложилась ли артистка под нож хирурга или нет.Только совсем недавно кумир миллионов смог заговорить о неудачной пластике. "Мне стало страшно смотреться в зеркало. Лицо приходило в себя долго и постепенно", – заявила главная героиня советского фильма "Москва слезам не верит"."У нее какая проблема? Ей стали делать платизмопластику, то есть подтяжку шеи со стороны подбородка, и сделали это абсолютно непрофессионально. Эта методика не для нее. Ей подтянули подбородок и после этого у нее появились жуткие рубцы, втягивания и так далее. Бедная женщина!" – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" .Пластический хирург, как и многие зрители, пришел в ужас от увиденного. Он уверен, что все дело во враче, который оказал звезде услугу, но сделал это не так, как должен был."Я считаю, крайне низкий профессионализм хирурга, к которому она пошла. Или же, возможно, она очень хотела подтянуть подбородок и отказалась от самой подтяжки. Конечно, нужно было делать ей СМАС-подтяжку, СМАС-лифтинг с подтяжкой шеи одним комплексом. Вот тогда она совершенно замечательно выглядела бы. А так ей подтянули локально подбородок, вместо чего-то хорошего получилась такая вот гадость. Бедная женщина!" – подытожил эксперт.