До конца года во Владимирской области введут в эксплуатацию 15 спортивных объектов, сообщают в...

До конца года во Владимирской области введут в эксплуатацию 15 спортивных объектов, сообщают в департаменте спорта.Новый спортивный комплекс откроется в Коврове, в Муроме появится конькобежная дорожка с искусственным льдом. В Александровском и Селивановском районах будет проведена реконструкция стадионов - за счёт средств федерального и областного бюджетов. Обновят два спортивных объекта и во Владимире - стадион "Юность" и хоккейный корт "Харламовец". Особое значение власти уделили строительству лыжероллерных трасс. Они появятся в парке "Дружба" областного центра и в Александровском районе.Алексей Сипач, директор департамента физической культуры и спорта Владимирской области:- Сейчас строится лыжебиатлонная трасса в городе Александрове. Мы понимаем, что во Владимирской области были подготовлены олимпийские чемпионы и ряд звезд по этим видам спорта, которых сегодня, к сожалению, не в таком количестве. На Олимпиаде выступает только один наш представитель - Иван Якимушкин, уроженец округа Муром. Победы возможны только, скажем так, с созданием условий для занятий, для развития массового спорта. Поэтому в ряде муниципальных образований требуется в дальнейшем строительство именно лыжных трасс.