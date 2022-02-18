В Александровском районе председателя КУМИ Пожилова Максима Валерьевича признали виновным в...

В Александровском районе председателя КУМИ Пожилова Максима Валерьевича признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ (Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления).Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области.Антимонопольным органом установлено нарушение антимонопольного законодательства, выраженное в неуказании в извещениях о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков информации о параметрах разрешенного строительства и о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, газоснабжения), предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение).Фото: https://pixabay.com/ru/