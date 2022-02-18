В многоквартирном деревянном доме в поселке имени Артёма Камешковского района, под тяжестью снега обрушилась крыша. Однако местные власти не торопятся признавать здание аварийным.

В многоквартирном деревянном доме в поселке имени Артёма Камешковского района, под тяжестью снега обрушилась крыша. Однако местные власти не торопятся признавать здание аварийным. Активисты Народного фронта решили помочь жильцам решать проблему. Представители организации обратились в администрации района, в жилищную инспекцию и в прокуратуру. В доме находится пять квартир. Но только в двух из них проживают