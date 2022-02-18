В многоквартирном деревянном доме в поселке имени Артёма Камешковского района, под тяжестью снега обрушилась крыша. Однако местные власти не торопятся признавать здание аварийным.
<a href="https://33live.ru/novosti/18-02-2022-v-kameshkovskom-rajone-u-doma-v-kotorom-zhivet-mnogodetnaya-semya-pod-tyazhestyu-snega-provalilas-krysha.html" target="_blank">В Камешковском районе у дома, в котором живет многодетная семья, под тяжестью снега провалилась крыша</a> - В многоквартирном деревянном доме в поселке имени Артёма Камешковского района, под тяжестью снега обрушилась крыша. Однако местные власти не торопятся признавать здание аварийным.
[url=https://33live.ru/novosti/18-02-2022-v-kameshkovskom-rajone-u-doma-v-kotorom-zhivet-mnogodetnaya-semya-pod-tyazhestyu-snega-provalilas-krysha.html]В Камешковском районе у дома, в котором живет многодетная семья, под тяжестью снега провалилась крыша[/url] - В многоквартирном деревянном доме в поселке имени Артёма Камешковского района, под тяжестью снега обрушилась крыша. Однако местные власти не торопятся признавать здание аварийным.