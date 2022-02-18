Сотрудник магазина, имевшая доступ к кассе, присвоила часть полученной выручки.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней местной жительницы. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение).В полицию обратились представители одного из сетевых магазинов, сообщившие, что обнаружили недостачу в сумме более 19 000 рублей.В ходе проверки установили круг лиц, имевших доступ к деньгам. По подозрению в причастности к присвоению была задержана одна из кассиров. В ходе следствия установлено, что женщина, в соответствии с должностными обязанностями имевшая доступ к кассе, часть полученной выручки забирала себе.Свою вину в содеянном фигурантка отрицать не стала.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.