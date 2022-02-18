Сейчас сохраняется риск невыполнения подрядчиком своей части сделки. Компания проходит стадию признания банкротом. В этом случае на казну ляжет допнагрузка в сумме 2,6 млн рублей, которые необходимы для исправления «косяков».

В Радужном при строительстве спортзала кадетского корпуса имени Пожарского неэффективно потратили 25 млн рублей. Ущерб от действий подрядчика составил 2,3 млн рублей. Причина - недобросовестное исполнение чиновниками ГБУ ВО «Облстройзаказчик» своих обязанностей по контролю за исполнением контракта. Об этом сообщает Счётная палата Владимирской области.В 2017-18 годах , во времена правления Светланы Орловой, на возведение объекта выделили 26 млн рублей. Подрядчиком стало ООО «СК ПромТехнологии». Компания выполнила работы со срывом срока контракта и рядом недостатков.«Выявлено разрушение стяжки пола, причиной которого стало несоблюдение подрядчиком проектной документации и строительных норм, а также применение ненадлежащего материала», - пишут аудиторы.В 2019 году ГБУ ВО «Облстройзаказчик» начал судиться с «СК ПромТехнологии». В 2020 году требования об устранении дефектов по гарантии были удовлетворены, но к их выполнению фирма приступила лишь в ноябре 2021 года.Сейчас сохраняется риск невыполнения подрядчиком своей части сделки. Компания проходит стадию признания банкротом. В этом случае на казну ляжет допнагрузка в сумме 2,6 млн рублей, которые необходимы для исправления «косяков».Выводы ревизоров лягут на стол врио губернатора, председателя ЗС и будут направлены в полицию и прокуратуру.Напомним, что учебное заведение преследуют и другие беды. Осенью подрядчик никак не мог завершить переустройство коммуникаций. Из-за строителей в учреждении пришлось начало учебного года.