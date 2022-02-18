В Собинке прошел суперфинал всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги Кэс-баскет. За...
В Собинке прошел суперфинал всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги "Кэс-баскет". За путевку на чемпионат Центрального федерального округа боролись сильнейшие команды региона.
Разгромный счет, удивительный для баскетбола. В борьбе за звание чемпиона юные баскетболисты из Кольчугина практически всухую обыграли соперников из Юрьева-Польского - 100:6 Юбилейный счет на юбилейной игре, говорят игроки. Лиге "Кэс-баскет" в этом году - 15 лет. Самым полезным игроком чемпионата стал Егор Находнов.
Егор Находнов, баскетболист команды "Оранжевый мяч" (г. Кольчугино):
- Мы заряжены, настроены. В том году до России дошли. В этом году то же самое. Та же самая мотивация, и подняться намного выше на России.
Ежегодно в чемпионате участвуют более тысячи школьников. Поддерживает спортсменов компания "Т Плюс".
Татьяна Афонина, заместитель директора Владимирского филиала ПАО "Т Плюс", начальник управления по работе с персоналом:
- Нам нужны молодые, энергичные сотрудники, потому что "Т Плюс" - это компания, которая производит энергию и тепло, без которой невозможна жить человека, как и спорт невозможен без энергии.
С не менее курьезным счетом закончился и финал у девушек - 89:9. "Владимирские тигрицы" обыграли своих соперниц из Судогды.
Татьяна Родионова, баскетболистка ("Владимирские тигрицы"):
- Как всегда, выполняли установки тренера. Были на своей волне. Расслабленными, спокойными. Безусловно, нам очень понравилось. Мы получили удовольствие.
В регионе много выдающихся спортсменов, которыми можно гордиться, говорит Сергей Земсков, президент Федерации баскетбола Владимирской области.
Сергей Земсков, президент Федерации баскетбола Владимирской области:
- Зачастую чемпионы вырастают из детей, правильно? И нам нужно как можно больше привлекать ребят, чтобы увидеть ту звездочку, которая в дальнейшем будет представлять наш регион на соревнованиях, поэтому Кэс-баскет и сделал такой большой проект, чтобы ребята из глубинок могли показать себя.
Впереди у победителей чемпионат Центрального федерального округа. Он стартует уже весной.
Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"