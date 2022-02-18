В Собинке прошел суперфинал всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги Кэс-баскет. За...

В Собинке прошел суперфинал всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги "Кэс-баскет". За путевку на чемпионат Центрального федерального округа боролись сильнейшие команды региона.Разгромный счет, удивительный для баскетбола. В борьбе за звание чемпиона юные баскетболисты из Кольчугина практически всухую обыграли соперников из Юрьева-Польского - 100:6 Юбилейный счет на юбилейной игре, говорят игроки. Лиге "Кэс-баскет" в этом году - 15 лет. Самым полезным игроком чемпионата стал Егор Находнов.Егор Находнов, баскетболист команды "Оранжевый мяч" (г. Кольчугино):- Мы заряжены, настроены. В том году до России дошли. В этом году то же самое. Та же самая мотивация, и подняться намного выше на России.Ежегодно в чемпионате участвуют более тысячи школьников. Поддерживает спортсменов компания "Т Плюс".Татьяна Афонина, заместитель директора Владимирского филиала ПАО "Т Плюс", начальник управления по работе с персоналом:- Нам нужны молодые, энергичные сотрудники, потому что "Т Плюс" - это компания, которая производит энергию и тепло, без которой невозможна жить человека, как и спорт невозможен без энергии.С не менее курьезным счетом закончился и финал у девушек - 89:9. "Владимирские тигрицы" обыграли своих соперниц из Судогды.Татьяна Родионова, баскетболистка ("Владимирские тигрицы"):- Как всегда, выполняли установки тренера. Были на своей волне. Расслабленными, спокойными. Безусловно, нам очень понравилось. Мы получили удовольствие.В регионе много выдающихся спортсменов, которыми можно гордиться, говорит Сергей Земсков, президент Федерации баскетбола Владимирской области.Сергей Земсков, президент Федерации баскетбола Владимирской области:- Зачастую чемпионы вырастают из детей, правильно? И нам нужно как можно больше привлекать ребят, чтобы увидеть ту звездочку, которая в дальнейшем будет представлять наш регион на соревнованиях, поэтому Кэс-баскет и сделал такой большой проект, чтобы ребята из глубинок могли показать себя.Впереди у победителей чемпионат Центрального федерального округа. Он стартует уже весной.Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"