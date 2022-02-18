В Суздале прошла 5 всероссийская научно-техническая конференция по перспективам развития систем...

В Суздале прошла 5 всероссийская научно-техническая конференция по перспективам развития систем ориентирования, навигации и управления движения наземных подвижных объектов "Навигация". О научной и экономической составляющей конференции в нашем следующем сюжете.Более ста тридцати ученых, специалистов минобороны, сотрудников предприятий военно-промышленного комплекса собрались в Суздале для того, чтобы оценить уровень и перспективы развития систем ориентирования и управления движением, навигации и топопривязки. Пятая всероссийская научно-техническая конференция проходит в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между региональным отделением Союза машиностроителей России и администрацией Владимирской области.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Крайне важным для сегодняшнего дня мы считаем поддержку и взаимодействие с финансово-промышленной группой, системообразующими предприятиями, которые концентрируются на территории нашего региона, создание для них условий.На конференции работало 3 секции по различным направлениям, прозвучало более сорока докладов. Главным организатором традиционно выступает "ВНИИ "Сигнал" - предприятие входит в научно-производственное объединение "Высокоточные комплексы" госкорпорации «Ростех». Более 50-ти лет институт - лидер в разработке систем наземной навигации. Сотрудниками "Сигнала" разработано и внедрено более 60-ти различных систем, которыми сейчас оснащено около 70-ти процентов военной техники сухопутных войск.Андрей Жежук, председатель научно-технического комитета главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны:- Те элементы систем, которые рассматриваются здесь для вооружения и военной техники, являются ключевыми в дальнейшем будущем.Сегодня "ВНИИ "Сигнал" продолжает работу по усовершенствованию современных средств навигации и топопривязки на основе лазерных гироскопов и внедряет новые методы обработки навигационной информации.Владимир Пименов, генеральный директор АО "ВНИИ "Сигнал" (ГК «Ростех»):- Для нас новшество - это посмотреть, как предприятия развиваются в датчиковой аппаратуре, в систематике, во всем. Посмотреть, оценить, обменяться мнениями и дать некий импульс развитию в будущем.Использовать современные интеллектуальные системы управления войсками невозможно без развития систем ориентирования и топопривязки. От этих исследований сегодня зависит обороноспособность нашего государства.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»