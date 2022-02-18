Расследование уголовного дела продолжается.

В Вязниках арестовали охотника, подозреваемого в убийстве мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.В отношении фигуранта 12 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По версии суда, находясь на участке местности, расположенном на трассе «Вязники - Сеньково - Серково - Симонцево», между деревнями Сизово и Серково, мужчина выстрелил из карабина «Tikka T3» в голову пострадавшему. Стрелок оказался метким. Жертва скончалась на месте происшествия. Душегуб скрылся с места преступления.«Обвиняемый полагал, что стрелял в животное», - пояснили в суде.Расследование уголовного дела продолжается.