Плюсовая погода начинает диктовать свои правила игры и добавляет в привычный ритм жизни спортивные упражнения, а именно – бег с препятствиями. Лежавшие всю зиму на улице тонны снега начали

Плюсовая погода начинает диктовать свои правила игры и добавляет в привычный ритм жизни спортивные упражнения, а именно – бег с препятствиями. Лежавшие всю зиму на улице тонны снега начали таять. Осадки в виде мокрого снега, а временами дождя, усугубляют ситуацию. Извечный вопрос – кто виноват и что делать? Как передвигаться по улицам : ждать весны,