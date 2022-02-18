Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев.

Владимирская область готова оказать любую помощь эвакуированным жителям ЛНР и ДНР. Об этом сообщает со ссылкой на врио губернатора Александра Авдеева.О своём желании поддержать беженцев уже объявили Мурманская и Тульская области. В Нижегородской уже«Владимирская область также готова оказать любую помощь эвакуируемым жителям самопровозглашённых республик», - уточнил глава 33-го региона.Добавим, что 18 февраля глава Донецкой республики объявил о массовой эвакуации населения в Ростовскую область. Это связано с напряжённой обстановкой на линии соприкосновения. В первую очередь будут вывозить женщин, детей и пенсионеров. Президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей.