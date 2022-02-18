Во Владимирской области на одного безработного приходится три с половиной вакансии. По данным...

Во Владимирской области на одного безработного приходится три с половиной вакансии. По данным обладминистрации, с начала года в службу занятости обратились примерно пять тысяч человек. За этот период безработным предложили 18 тысяч вакансий.Почти половина из них - это обрабатывающая промышленность. При этом по данным российского информационного агентства Рейтинг, по размеру заработной платы Владимирская область занимает 63-е место из 85 регионов страны. Лидирует в рейтинге Чукотка, где почти половина населения зарабатывает более ста тысяч рублей в месяц. К сравнению, во Владимирской области такую зарплату имеют только 2 процента жителей.