Онкоцентры созданы во Владимире, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном и Киржаче. На очереди - Александров.

Областной клинический онкологический диспансер оснастят радиотерапевтическим комплексом для проведения высокоточного облучения раковых клеток. Кроме того, больница получит компьютерный томограф для точной локализации опухоли, а также микроскопы, гибридайзер и дозиметрическую аппаратуру для определения дозы излучения и её мощности.Арсенал онкологической службы ЦГБ Коврова пополнится цифровым рентгенодиагностическим комплексом для выявления новообразований.Добавим, что во Владимирской области продолжается масштабное переоснащение онкодиспансеров и открытие центров амбулаторной помощи пациентам. Онкоцентры созданы во Владимире, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном и Киржаче. На очереди - Александров.