Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения законодательства по содержанию...

Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения законодательства по содержанию автомобильной дороги по улице Рабочий спуск под путепроводом Владимирской дистанции пути Горьковской железной дороги.В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения: дорожное покрытие было повреждено более предельно допустимых параметров, отсутствовали элементы конструкции металлического дорожного ограждения, а также элементы стационарного электрического освещения.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, за 2020-2021 гг. в адрес УЖКХ администрации города Владимира неоднократно поступали обращения граждан и организаций о необходимости приведения указанной автомобильной дороги в соответствие с требованиями законодательства. В ответах на них сообщалось о планировании ремонта на весенне-летний период 2020-2021 гг. Однако фактически он выполнен не был.Меры к устранению нарушений приняты лишь после обращения прокурора города в интересах неопределенного круга лиц в суд с административным исковым заявлением.Во время рассмотрения дела часть нарушений, связанных с неудовлетворительным состоянием покрытия проезжей части, отсутствием дорожного ограждения, устранена ответчиком в добровольном порядке.Требования об установлении стационарного электрического освещения до настоящего времени не исполнены.Согласившись с доводами прокурора, суд удовлетворил заявленные требования об обязании администрации города установить стационарное электрическое освещение на указанном участке автомобильной дороги.Окончательное устранение нарушений находится на контроле.