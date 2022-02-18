Абонентам предлагается оформить платежи рассрочку. Для этого владимирцам необходимо обратиться в филиал организации.

«Владимиртеплогаз» доначислит жильцам 650 домов плату за отопление и горячую воду. Общая сумма корректировок составила 145 млн рублей.В большинстве случаев это многоквартирные дома Ковровского, Гусь-Хрустального и Киржачского районов. В списке также присутствуют Гороховецкий, Муромский, Петушинский, Селивановский и Суздальский районы. Доля частного сектора - менее 1%. Точные адреса появятся на сайте компании 21 февраля.Коммунальщики объясняют перерасчёт аномально холодной зимой. По их мнению, температура за окном оказалась на 3-4 градуса ниже уровня предыдущего года.Абонентам предлагается оформить платежи рассрочку. Для этого владимирцам необходимо обратиться в филиал организации.Интересно, что в соседней Ивановской области история с перерасчётом в пользу ресурсоснабжающих компаний провалилась. Ивановцы массово пошли жаловаться на энергетиков в прокуратуру, которая признала доначисления незаконными.