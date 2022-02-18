Во Владимире нашли подростка, который повредил выставочный образец грузовика военных времен в Патриотическом сквере. Установить его личность помогли городские камеры видеонаблюдения.

Во Владимире нашли подростка, который повредил выставочный образец грузовика военных времен в Патриотическом сквере. Установить его личность помогли городские камеры видеонаблюдения. «Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении 15-летнего подростка, непосредственно ломавшего машину, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм), остальные участники получили статус свидетелей», – об этом