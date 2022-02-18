6 января на территории военно-патриотического сквера «Патриот» города Владимира в 18:40 группа...

6 января на территории военно-патриотического сквера «Патриот» города Владимира в 18:40 группа неустановленных лиц повредила выставочный автомобиль УралЗиС. Напомним, момент повреждения был зафиксирован городскими камерами видеонаблюдения, что помогло правоохранителям оперативно найти участников инцидента.Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении 15-летнего подростка, непосредственно ломавшего машину, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм), остальные участники получили статус свидетелей, сообщает пресс-служба администрации города Владимира.