Вслед за подорожанием разового проезда вырастет цена и на проездной билет - на 200 рублей. Жители...

Вслед за подорожанием разового проезда вырастет цена и на проездной билет - на 200 рублей. Жители областного центра прочувствуют это на своих кошельках уже в следующем месяце. Изменится и стоимость льготного проезда. Подробности в нашем репортаже.С приходом весны - по новой цене. С 1-го марта за единый проездной владимирцам придётся заплатить 1700 рублей. На 200 рублей больше, чем прежде. А вот количество поездок ограничат. Лимит - 100 в месяц. Ранее перевозчики настаивали: проездной билет должен стоить 2100. Нынешняя планка - результат переговоров и разумного компромисса, подчёркивают в мэрии.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Транспортники ведут расчеты. Они знают примерно, сколько каждый человек ездит у них в день, в месяц, в год и т.д. И они дают цифру, что пользователи месячного проездного билета в среднем за месяц проезжают 73 раза.Каждая поездка, когда вы предъявляете месячный проездной билет, будет для вас стоить 17 рублей, получается. Это гораздо дешевле, чем если вы разово будете платить 26 или 28.Станут дороже и проездные льготные. Для школьников повышение - на 30 рублей (до 330), для студентов - на 50 (до трехсот пятидесяти). Вырастет в цене и льготный пенсионный. Он будет стоить 487 рублей. Пассажиры "весеннему повышению" не рады.Надежда Голикова, жительница г. Владимира:- Конечно, отрицательно. Любое подорожание бьёт по кошельку.Светлана Чикина, жительница г. Владимира:- Негативно, это понятно. Потому что вот у меня пенсия - как она была, так она и стоит на одном месте.Александр Чуриков, житель г. Владимира:- У меня выходит где-то восемьдесят поездок, если только по будням считать. А так - будем тогда подгадывать и эти двадцать распределять по выходным.Основные маршруты в областном центре обслуживает "Владимирпассажиртранс". Муниципальный перевозчик. В мэрии замечают: из-за ковидных ограничений люди стали реже пользоваться общественным транспортом. Сократилась и прибыль перевозчиков. И это на фоне роста цен на топливо и техобслуживание. Подорожание разового проезда в таких условиях - нормальная практика. А вот увеличения цен на проездные стоило бы избежать, уверен Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров.Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров:- Повышение тарифа должно действительно быть мотивацией для перевозчиков повышать качество проезда. Со стороны органов власти важно выработать системные меры конкретных действий, как контролировать это качество.С повышением цен владимирцы ждут минимального комфорта и качественных машин на линиях. Отсутствие давки и поломок, чистый и комфортный салон, наличие масок у кондукторов и водителей - главные пожелания. Пополнить автобусный парк помогут средства бюджетного правительственного кредита. Сколько именно автобусов город сможет купить на 250 миллионов рублей, станет известно по итогам электронного аукциона. Торги завершатся в конце февраля.Максим Калашников, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»