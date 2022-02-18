Сотрудники МЧС продолжают профилактические рейды по проверке жилья граждан группы риска. Это...

Сотрудники МЧС продолжают профилактические рейды по проверке жилья граждан "группы риска". Это многодетные семьи, одинокие и престарелые люди. Те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. На этот раз проверка прошла в микрорайоне Коммунар.- Сотрудник Главного управления МЧС по Владимирской области.Основная задача - установить пожарные извещатели там, где они отсутствуют, а также ещё раз напомнить правила пожарной безопасности. В ходе рейда установлено две системы оповещения. Всего же с начала года такие извещатели появились в 112 квартирах. Устройство реагирует на дым на ранней стадии и зарекомендовало себя как эффективный способ защиты жилья от пожара. В МЧС обращают внимание, что в последнее время активизировались мошенники, которые пытаются продать противопожарное оборудование, сами же сотрудники устанавливают его бесплатно.Марина Васина, инспектор отделения профилактики пожаров ГУ МЧС России по Владимирской области:- Если сотрудники МЧС проводят какие-то профилактические или иные виды работ, они, во-первых, должны быть одеты в форму МЧС, предъявляют служебное удостоверение и все свои действия сотрудник МЧС проводит на безвозмездной основе. Если гражданин сомневается в сотруднике МЧС, то он может позвонить на телефон 101 и уточнить фамилию сотрудника, работает ли данный сотрудник в нашем управлении.