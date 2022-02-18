Его друзья проходят по делу свидетелями.

Во Владимире поймали вандала, который повредил выставочный образец военного грузовика в Патриотическом сквере. Как рассказали в пресс-службе мэррии, поймать злоумышленника помогли камеры . Им оказался 15-летний парень. Его друзья проходят по делу свидетелями.Напомним, что 6 января 18 часов 40 минут группа подростков повредила выставочный автомобиль УралЗиС. После передачи материалов из мэрии в полицию была организована доследственная проверка.«С учётом всех обстоятельств отдел дознания завёл уголовное дело по статье «вандализм, совершенный группой лиц», - в прокуратуре Владимирской области.Теперь школьнику грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо трёхмесячный арест.