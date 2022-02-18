«Черно-белая жизнь». Мемориальная выставка под таким названием открылась сегодня во владимирских...
«Черно-белая жизнь». Мемориальная выставка под таким названием открылась сегодня во владимирских Палатах. Её посвятили памяти художника Александра Бочкина. Одного из основоположников владимирской школы графики.
Выставка приурочена к 75-летию со дня рождения мастера. О его удивительных линогравюрах - Вера Куликова.
25 линогравюр из музейных фондов. А них - вся "Чёрно-белая жизнь" Александра Бочкина. Длиной всего в 42 года. Писатель Николай Лалакин знакомством с художником гордился. Они были ровесниками.
Николай Лалакин, председатель Владимирского отделения Союза писателей России:
- Он работал очень самостоятельно, очень индивидуально. Что он принадлежит Владимирской земле. И он ее везде. И банька там есть, и дома, и портреты изумительные! Его можно узнать сразу!
О таланте Бочкина заговорили сразу. Сразу после дипломной работы "Земля владимирская" в художественном институте имени Сурикова. Любимый ученик народного художника Евгения Кибрика покорил всех. На листах скупыми средствами графики рождалась "глубинная Россия" Александра Бочкина. Дорогая сердцу малая родина. Деревня в Собинском районе, в которой он проводил все свободное время, стала темой на всю жизнь. Интересны и работы мастера, посвящённые владимирскому тракторному заводу.
Дмитрий Холин, председатель Владимирского отделения Союза художников России:
- Трудно найти, наверное, в линогравюре. Тем более, она не преобладает, в принципе, во Владимирской области среди художников, вот свою тему. Он нашел ее. Он сделал себя в творчестве, в искусстве. Очень жалко, что, конечно, всего 42 года он прожил. Но вот он как звезда, наверное, как звезда на небосклоне, пролетел, просиял...
У Бочкина выверен каждый штрих, говорит куратор выставки Ольга Гагина. Его манера была вдумчивой. Результат - "звонким". Линогравюры нашего земляка сразу получили признание на всероссийских и международных выставках, минуя областные. Их стали приобретать музеи.
Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- Рядом с ним все другие работы пропадали. Также как с владимирскими пейзажистами рядом было невозможно показывать живопись. Точно также с Александром Бочкиным никакая другая графика не звучала.
На выставке представлен и автопортрет Александра Бочкина. Человека, который вместе с Французовым и Леоновым стоял у истоков владимирской графики.
Вера Куликова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»