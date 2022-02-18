«Черно-белая жизнь». Мемориальная выставка под таким названием открылась сегодня во владимирских...

«Черно-белая жизнь». Мемориальная выставка под таким названием открылась сегодня во владимирских Палатах. Её посвятили памяти художника Александра Бочкина. Одного из основоположников владимирской школы графики.Выставка приурочена к 75-летию со дня рождения мастера. О его удивительных линогравюрах - Вера Куликова.25 линогравюр из музейных фондов. А них - вся "Чёрно-белая жизнь" Александра Бочкина. Длиной всего в 42 года. Писатель Николай Лалакин знакомством с художником гордился. Они были ровесниками.Николай Лалакин, председатель Владимирского отделения Союза писателей России:- Он работал очень самостоятельно, очень индивидуально. Что он принадлежит Владимирской земле. И он ее везде. И банька там есть, и дома, и портреты изумительные! Его можно узнать сразу!О таланте Бочкина заговорили сразу. Сразу после дипломной работы "Земля владимирская" в художественном институте имени Сурикова. Любимый ученик народного художника Евгения Кибрика покорил всех. На листах скупыми средствами графики рождалась "глубинная Россия" Александра Бочкина. Дорогая сердцу малая родина. Деревня в Собинском районе, в которой он проводил все свободное время, стала темой на всю жизнь. Интересны и работы мастера, посвящённые владимирскому тракторному заводу.Дмитрий Холин, председатель Владимирского отделения Союза художников России:- Трудно найти, наверное, в линогравюре. Тем более, она не преобладает, в принципе, во Владимирской области среди художников, вот свою тему. Он нашел ее. Он сделал себя в творчестве, в искусстве. Очень жалко, что, конечно, всего 42 года он прожил. Но вот он как звезда, наверное, как звезда на небосклоне, пролетел, просиял...У Бочкина выверен каждый штрих, говорит куратор выставки Ольга Гагина. Его манера была вдумчивой. Результат - "звонким". Линогравюры нашего земляка сразу получили признание на всероссийских и международных выставках, минуя областные. Их стали приобретать музеи.Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Рядом с ним все другие работы пропадали. Также как с владимирскими пейзажистами рядом было невозможно показывать живопись. Точно также с Александром Бочкиным никакая другая графика не звучала.На выставке представлен и автопортрет Александра Бочкина. Человека, который вместе с Французовым и Леоновым стоял у истоков владимирской графики.Вера Куликова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»