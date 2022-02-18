На эти цели выделили 59 млн рублей.

Во Владимирской области потратят 59 млн рублей на оснащение 75 участков мировых судей оборудованием для проведения заседаний в режиме ВКС. В прошлом году субсидия на эти цели составила порядка 16 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.«Для нужд мировых судей и сотрудников аппарата уже закуплены новые автоматизированные рабочие места и многофункциональные устройства. Обеспеченность техникой составляет 100%. Добавлю, что до конца 2022 года планируется перевести в отремонтированные помещения четыре участка мировых судей в Александрове», − рассказал Александр Авдеев во время подведения итогов работы судов региона за 2021 год.Цель властей - обеспечить бесперебойную работу правосудия несмотря на пандемию коронавируса.