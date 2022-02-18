С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 121 386 владимирцев.

Во Владимирской области на 18 февраля выявлено 2275 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 396 человек. Ещё 356 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 368 - в Ковровском, 30 - в Петушинском, 192 - в Кольчугинском, 260 - в Александровском, 83 - в Юрьев-Польском, 73 - в Гусь-Хрустальном, 17 - в Судогодском, 144 - в Киржачском, 147 - в Камешковском, 8 - в Гороховецком, 46 - в Вязниковском, 125 - в Суздальском и 21 - в Селивановском районах, а также 9 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 121 386 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 32 461 заболевших во Владимире, 14072 - в Ковровском и 13157 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.