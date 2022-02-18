Корректировки коснутся дней курсирования локомотивов в Александров и Владимир.

Во Владимирской области с 22 по 24 февраля, а также с 4 по 8 марта изменится расписание пригородных поездов и экспрессов. Об этом пресс-служба Московской железной дороги.Корректировки коснутся дней курсирования локомотивов в Александров и Владимир.Движение транспорта будет осуществляться по следующему графику:Точечные изменения в расписании железнодорожного сообщения через Владимирскую область произойдут также 23 февраля и с 4 по 8 марта.«МЖД просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями и заранее спланировать поездку», - подчеркнули в компании.