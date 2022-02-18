Во Владимирской области пресечён факт реализации контрафактной продукции. Как сообщает...

Во Владимирской области пресечён факт реализации контрафактной продукции.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в январе текущего года полицейские при отработке оперативной информации установили, что в одном из местных магазинов реализуется обувь с логотипами известных брендов. При этом соответствующих документов у собственницы торговой точки нет.Из помещения магазина полицейские изъяли и направили на экспертизу 33 пары обуви.Результаты экспертизы показали, что продукция произведена не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству и используемым материалам.Ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, превысил 320 000 тысяч рублей.Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении владелицы торговой точки, 52-летней местной жительницы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).Фото: https://33.мвд.рф/