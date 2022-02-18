Специалистами облздрава сформирован список из 6000 желающих, среди которых 1200 студентов медколледжа.

Во Владимирской области от коронавируса вакцинировали 300 детей. Первая партия «Спутника М» объёмом 720 доз израсходована на 40%. Власти уже оформили заявку для новой поставки препарата. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения.Полностью израсходовали инъекции медики из детской поликлиники №1 во Владимире, а также в Вязниках, Гусь-Хрустальном и Муроме.Специалистами облздрава сформирован список из 6000 желающих, среди которых 1200 студентов медколледжа.«Побочных эффектов пока не наблюдается. Педиатры тщательно отбирают подростков, используется индивидуальный подход. Иммунизация проходит с согласия ребёнка и родителей. В этом вопросе нет палочной системы нет и нет целевых показателей», - подчеркнул и.о. директора депздрава Артём Осипов.Он добавил, что сейчас заболеваемость детей ковидом идёт на спад.