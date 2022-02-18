Ближайшие несколько дней на Русской равнине станут самыми тёплыми за всю зиму. Резкое потепление на...

Ближайшие несколько дней на Русской равнине станут самыми тёплыми за всю зиму. Резкое потепление на Русской равнине связано с активностью атлантических циклонов. Но если раньше они влияли только на температурный режим, а облака в Россию не пропускал антициклон, то с сегодняшнего дня облачность начнёт затягивать регион.18 февраля, в пятницу, во Владимирской области ожидается облачная погода. Небольшие осадки, днем местами умеренные (мокрый снег, дождь). В отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.Ветер южный, 7 – 12 метров в секунду, местами порывы 15 – 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью -2…+2 °С, днем от 0 до +4°С.