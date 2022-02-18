Порывы юго-западного ветра усилятся до 18 метров в секунду.

Во Владимирской области в ближайшие выходные ожидается потепление до +3 градусов Цельсия, а также мокрый снег с дождём.По ночам прогнозируются отрицательные температуры - до минус 2-3. Днём 19 февраля синоптики обещают до +2 градусов. К воскресенью - плюс три. На протяжении всего уик-энда передают снег с дождём.Порывы юго-западного ветра усилятся до 18 метров в секунду. На протяжении выходных дней Гидрометцентр обещает переменную облачность с прояснениями.Атмосферное давление будет колебаться на уровне 731-740 миллиметров ртутного столба.