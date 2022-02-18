Заболеваемость коронавирусом во Владимире и Александрове пошла на спад - пик пройден. На плато...

Заболеваемость коронавирусом во Владимире и Александрове пошла на спад - пик пройден. На плато вышли Гусь-Хрустальный и Ковров. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности руководителя облздрава Артём Осипов. Детская заболеваемость в областном центре, по его словам, сократилась в три раза.Артем Осипов, и.о.директора департамента здравоохранения Владимирской области:- Красные зоны пустеют, у нас появляется возможность возвращать узких специалистов на свои места, для того чтобы все больше и больше оказывалось специализированной помощи узкими специалистами, ну и, соответственно, на следующей неделе мы начнем уже наращивать темпы плановой госпитализации. Напомню: она у нас не прекращалась, но в условиях подъема заболеваемости, тех рисков, которые у нас есть, она снижалась.В целом, по региону заболеваемость пока держится на высоком уровне - 2139 новых пациентов за прошедшие сутки.Также Артем Осипов сообщил о новых правилах применения "Спутника V": теперь второй прививки не требуется - первый компонент вакцины приравнен по эффективности к «Спутнику Лайт». Сроки для проведения ревакцинации остались прежними - медики рекомендуют делать повторный укол спустя шесть месяцев после первого - несмотря на то, что сертификат о вакцинации действует в течение года. На сегодняшний день вакцинировались 633 тысячи жителей региона - это 58 процентов от взрослого населения Владимирской области.