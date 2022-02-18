Миллионов кубов стройматериалов и полная мобилизация людских ресурсов. На стройке нового вантового...

Миллионов кубов стройматериалов и полная мобилизация людских ресурсов. На стройке нового вантового моста через Оку завершен подготовительный этап работ. Все 17 опор будущей переправы уже возведены и уже можно увидеть очертания уникального дорожного объекта. С берегов Оки репортаж Александра Сыпченко.Дальнобойщик Александр Копылов везет стройматериалы для будущего моста через Оку. Он соединит берега. Владимирскую и Нижегородскую области. Протяженность будущей переправы - более 13 с половиной тысяч метров. На масштабную стройку уже завезли больше 10 миллионов кубов песка, щебня, сборного железобетона. Мобилизация всех сил и средств позволила в рекордные сроки закончить подготовительный период. Новый мост через Оку станет одним из главных украшений будущей трассы М-12, уверен Александр Копылов. Новая магистраль жизненно необходима стране.Александр Копылов, водитель:- В основном, разбито, да, полотно, вроде, ремонты прошли, прошлый год столько ремонтов было, а дороги теперь нет, асфальт ушел на глазах, впереди весна, а что будет?Работы на Оке ведутся с апреля прошлого года. Сейчас стройка в разгаре.Территория полностью подготовлена. Впереди - монтаж основных металлоконструкций. Строителям предстоит возвести многометровые насыпи, уложить несколько слоев асфальтобетонного покрытия, говорит заместитель руководителя проекта Сизо Даулет. Пилонов у нового вантового моста будет два.Сизо Даулет, заместитель руководителя проекта:- Уже отработана технология сооружения пилона с применением судоподъемной опалубки, тоже интересный, достаточно сложный технологический процесс. Высота пилона до 90 метров.Стоимость проекта - рекордные 7 миллиардов рублей. На объекте одновременно работают полторы тысячи человек и сотни единиц техники, все 17 опор будущего моста уже готовы. Все работы - согласно графику.Виталий Шмаров, руководитель проектного офиса М-12 ГК "Росавтодор":- Учитывая тот пул подрядных проектных организаций, которые собрались здесь, все они лидеры строительного рынка, есть все основания полагать, что объект будет завершен в срок, с высоким качеством и еще и даст регионам новые интересные с архитектурной точки зрения объекты.По новой переправе первые автомобили проедут уже в следующем году. Эксперты уверены, она в прямом смысле "наведёт мосты". Укрепив экономические и культурные связи российских регионов.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»