Ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, превысил 320 000 тысяч рублей.

Сотрудниками ОМВД России по Кольчугинскому району при содействии коллег из УЭБиПК УМВД России по Владимирской области пресечён факт реализации контрафактной продукции.В январе текущего года полицейские при отработке оперативной информации установили, что в одном из местных магазинов реализуется обувь с логотипами известного бренда. При этом соответствующих документов у собственницы торговой точки нет.Из помещения магазина полицейские изъяли и направили на экспертизу 33 пары обуви.Результаты экспертизы показали, что продукция произведена не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству и используемым материалам.Ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, превысил 320 000 тысяч рублей.Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении владелицы торговой точки, 52-летней местной жительницы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).