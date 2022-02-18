Прокуроры наказали 386 человек. По материалам проверок возбуждено два уголовных дела.

Во Владимирской области в 2021 году при реализации нацпроектов выявлено 1162 нарушения. Тематическая разбивка выглядит так: «Здравоохранение» - 244, «Демография» - 92, «Образование» - 210, «Жильё и городская среда» - 449, «Экология» - 23, «Безопасные и качественные дороги» - 65, «Культура» - 66, «Производительность труда и поддержка занятости» - 4, «Международная кооперация и экспорт» - 6, «Малое и среднее предпринимательство» - 3.К примеру, в октябре прошлого года в Коврове внесено представление компании «ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ-1» за нарушение сроков поставки оборудования и материалов для создания «Точки роста». По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования контракты исполнены.Как сообщает пресс-служба прокуратуры 33-го региона, за минувший год внесено 437 представлений. Прокуроры наказали 386 человек. В суд направлено 113 исков, объявлено 54 предостережения. По материалам проверок возбуждено два уголовных дела.