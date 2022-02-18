Администрация региона закупает 24 квартиры для жителей аварийных домов, стоимостью от миллиона...

Администрация региона закупает 24 квартиры для жителей аварийных домов, стоимостью от миллиона семисот тысяч рублей до трех с половиной миллионов.При этом здание не должно быть старше 57 лет, а находиться должно в черте Владимира. Всего в рамках программы содействия реформированию ЖКХ, из федерального фонда выделено почти 330 миллионов рублей. В очереди на расселение жильцы домов на улицах Разина, Большой Московской, Карла Маркса, Подбельского, Черняховского и Федосеева.