Заключённому запрещено покидать 33-ий регион, посещать ясли, детские сады, школы, клубы, кружки, спортивные секции, а также находиться на детских площадках и в оздоровительных лагерях.

Во Владимирской области в ИК-2 города Покрова состоялось выездное судебное заседание Петушинского районного суда. На повестке дня был вопрос административного надзора в отношении педофила, который в мае выходит из тюрьмы.«Мужчина состоит на учёте как склонный к посягательствам на половую свободу и неприкосновенность», - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.По закону контроль за такими преступниками на воле устанавливается по заявлению колонии или полиции. В ходе заседания принято решение взять осужденного под надзор на восемь лет.После выхода из мест не столь отдалённых, он должен будет отмечаться в отделе внутренних дел по месту жительства. Заключённому запрещено покидать 33-ий регион, посещать ясли, детские сады, школы, клубы, кружки, спортивные секции, а также находиться на детских площадках и в оздоровительных лагерях.Вердикт Фемиды пока не вступил в законную силу.