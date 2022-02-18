Пассажирку «Киа» госпитализировали в больницу.

Во Владимирской области на трассе «Владимир — Улыбышево — Коняево» погибла 51-летняя женщина. Она не справилась с управлением и врезалась во встречный автомобиль.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, трагедия произошла в Судогодском районе 17 февраля около 17:30. «Хёндай Солярис» протаранил «Киа», за рулем которого находился 34-летний мужчина. Пассажирку «Киа» госпитализировали в больницу.Автомобилисты сообщают, что вчера вечером на участке автомагистрали была гололедица. После ДТП дорогу посыпали песком.