В Юрьев-Польском районе неизвестный незаконно продал на АЗС ядовитую стеклоомывающую жидкость. В связи с этим завели уголовное дело. «Установлено, что до 29 ноября 2021 года неустановленное

В Юрьев-Польском районе неизвестный незаконно продал на АЗС ядовитую стеклоомывающую жидкость. В связи с этим завели уголовное дело. «Установлено, что до 29 ноября 2021 года неустановленное лицо незаконно сбыло на автозаправочную станцию 61 канистру стеклоомывающей жидкости с этикеткой «Nordstar», 14 канистр с этикеткой «Зимний стандарт», 3 канистры с этикеткой «Ураган», содержащие в своем составе метиловой