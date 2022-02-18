По результатам проверки прокуратуры Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело по факту сбыта...

По результатам проверки прокуратуры Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело по факту сбыта ядовитых веществ.Прокуратурой Юрьев-Польского района проведена проверка исполнения федерального законодательства на местной АЗС.Установлено, что до 29 ноября 2021 года работники АЗС закупили у неустановленного лица 61 канистру стеклоомывающей жидкости с этикеткой «Nordstar», 14 канистр с этикеткой «Зимний стандарт», 3 канистры с этикеткой «Ураган», содержащие в своем составе метиловой спирт (метанол), который относится к списку ядовитых веществ.Прокуратурой района материалы проверки переданы в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке или пересылке в целях сбыта, а равно незаконный сбыте сильнодействующих или ядовитых веществ. В ходе его расследования будет дана юридическая оценка действиям предпринимателя, в том числе, его осведомленности о несоответствии продукции заявленным критериям, а также приняты меры к установлению места и обстоятельств производства содержащих ядовитые вещества жидкостей.Санкция названной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет, сообщили в областной прокуратуре.