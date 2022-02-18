За последние сутки во Владимирской области выявлено 2 275 случаев заражения коронавирусом. Это на 136 больше, чем накануне. Госпитализировано 140. На 51 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 2 275 случаев заражения коронавирусом. Это на 136 больше, чем накануне. Госпитализировано 140. На 51 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 121 386. В лидерах по приросту Владимир – 396 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 368. На