В Собинке завершено расследование уголовных дел в отношении местных жителей, обвиняемых в...

В Собинке завершено расследование уголовных дел в отношении местных жителей, обвиняемых в совершении серии краж.В полицию поступило несколько сообщений о хищении товаров из супермаркетов города Лакинска. При уточнении обстоятельств хищений полицейские установили, что трое мужчин входили в торговые залы, забирали алкоголь и продукты и, не оплатив, уходили.По подозрению в причастности к совершению краж были задержаны 31, 20 и 39-летний местные жители. Следователями установлена причастность фигурантов к семи противоправным фактам на сумму более 15 000 рублей.В настоящее время уголовные дела направлены в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com