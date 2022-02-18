Западные страны замалчивают преступления официального Киева. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Западные страны замалчивают преступления официального Киева. Об этом в своем написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Последние недели Запад обещал "вторжение" России на Украину. Но извинений за дезинформацию никто не принес, констатировал Володин.Вместо этого в нарушение Минских соглашений Киев предпринял попытку эскалации конфликта в Донбассе – начался обстрел населенных пунктов, отметил спикер. "Кроме того, Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками", – добавил политик.Он подчеркнул, что вопросы местных выборов и политического урегулирования невозможно решить без согласования с Донецкой и Луганской республиками. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских соглашений, посетовал спикер.Политик напомнил, что Госдума высказалась за признание республик Донбасса в качестве суверенных государств. Депутатов беспокоит вопрос защиты проживающих в регионе российских граждан и соотечественников, отметил он."На территории Донецкой и Луганской народных республик обнаруживаются массовые захоронения жителей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором", – добавил председатель ГД.Володин обвинил Запад в замалчивании преступлений Киева. Нет ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества, констатировал он.Спикер уверен, что у таких преступлений не должно быть срока давности. Важно установить факты, чтобы виновные понесли наказание, написал политик."Но вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию. Налицо двойные стандарты", – заключил Володин.Госдума на пленарном заседании 15 февраля проект постановления об обращении к президенту России по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик.